In den Kirchengemeinden in Beesten, Messingen und Bawinkel haben Unbekannte Opferstöcke aufgebrochen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Bawinkel, Beesten, Messingen Diebstähle aus Opferstöcken in Kirchen im Emsland häufen sich Von Jonas E. Koch | 18.04.2023, 13:48 Uhr

In mehreren Gemeinden im Emsland haben Unbekannte in den vergangenen Tagen die Opferstöcke in Kirchen aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.