Mehr Besucher beim Karneval als erwartet Trotz Karte nicht ins Zelt in Bawinkel: So gibt es Geld zurück Von Wilfried Roggendorf | 01.03.2023, 15:45 Uhr

Der Karnevalsumzug in Bawinkel am 18. Februar begeisterte rund 15.000 Besucher. Weniger begeistert waren jedoch diejenigen, die trotz einer gültigen Eintrittskarte hinterher nicht mehr in das Festzelt gekommen sind. Sie sollen ihr Geld zurückerhalten.