Innungssiegerin im südlichen Emsland Darum tun Frauen wie Maja Brands dem Tischler-Handwerk gut Von Wilfried Roggendorf | 31.07.2023

Im Tischlerhandwerk sind Frauen seit Jahren keine Seltenheit mehr. Und sie sind richtig gut in dem, was sie tun - so wie Innungssiegerin Maja Brands aus Langen. Die Unterschiede zu männlichen Kollegen benennen ihr Ausbildungsleiter Magnus Kuiter und Obermeister Martin Hülsing.