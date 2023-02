18022023, Bawinkel, Karnevalsumzug Foto: Lars Schröer up-down up-down Neuer Vorstand besteht seine Feuertaufe Tausende feiern beim Karnevalsumzug der Spaßmakers in Bawinkel Von Wilfried Roggendorf | 18.02.2023, 18:34 Uhr

Drei Jahre lang mussten die Freunde des Karnevals in Bawinkel coronabedingt auf den 22. Karnevalsumzug der Spaßmakers ut Bawinkel warten. Am Samstag, 28. Februar, war es nach 2020 wieder so weit. Tausende säumten die Strecke durch den Ort.