Zu einer großen Rauchentwicklung kam es im Juli 2021 bei einem Brand in einem Schrotthandel in Meppen-Hüntel. Zur Ermittlung dabei freigesetzter Gefahrstoffe wurde ein sogenanntes CBRN-Spezialfahrzeug aus der Grafschaft Bentheim eingesetzt. Jetzt sind derartige Feuerwehrfahrzeuge auch wieder im Emsland einsatzbereit. FOTO: NWM-TV CBRN-Gruppen im Dienst Spezialkräfte der Feuerwehr im Emsland sind jetzt einsatzbereit Von Carsten van Bevern | 20.05.2022, 18:10 Uhr

Für den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen chemischer (C), biologischer (B), radioaktiver (R) und nuklearer (N) Gefahren sind im Emsland künftig drei CBRN-Gruppen zuständig. In Bawinkel sind sie jetzt offiziell in Dienst gestellt worden.