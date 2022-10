In der Samtgemeinde Lengerich sollen in vier Gemeinden jetzt Wohncontainer für Flüchtlinge und Asylbewerber aufgestellt werden. Was aber kostet das Leben in einer solchen Mobilunterkunft? Symbolfoto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down Vier Standorte ausgewählt Samtgemeinde Lengerich will Wohncontainer für Flüchtlinge mieten Von Carsten van Bevern | 04.10.2022, 19:19 Uhr

In der Samtgemeinde Lengerich ist Wohnraum inzwischen knapp. Für Flüchtlinge sollen daher in Bawinkel, Gersten, Langen und in Lengerich jetzt Wohncontainer mit Platz für jeweils bis zu zehn Personen aufgestellt werden. Was aber kostet das Leben in solchen Mobilunterkünften?