Rund 20.000 Euro kostet eine moderne Hochleistungssirene. Hier eine solche Sirene in der Gemeinde Wietmarschen. Archivfoto: Ludger Jungeblut up-down up-down Drei Anlagen fehlen noch Im Notfall sollen in der Samtgemeinde Lengerich sechs Sirenen die Bürger warnen Von Carsten van Bevern | 20.07.2023, 07:40 Uhr

Im Emsland sollen die Bürger bei Unglücken durch moderne Hochleistungssirenen gewarnt werden. Sechs Sirenen sind es künftig in der Samtgemeinde Lengerich. Drei Sirenen gibt es bereits, weitere sollen in diesem Jahr in Handrup, Gersten und Wettrup installiert werden.