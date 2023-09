Ausflugsziel zwischen Freren und Lengerich Neues Bistro am Saller See bietet neben Burgern auch Steinofenpizza Von Carsten van Bevern | 05.09.2023, 16:43 Uhr Neben Kaffee und Kuchen können Besucher im wieder geöffneten Bistro am Saller See auch Burger und als besondere Spezialität Pizza aus dem Steinofen bestellen. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down

Immer wieder stand das Bistro am Saller See in den vergangenen Jahren leer: Nun gibt es neue Pächter. Die Familie Khan bietet neben Kaffee und Kuchen auch Burger und als besondere Spezialität Pizza aus dem Steinofen an.