Sanierung günstiger als geplant Video zeigt: In Ramings Mühle in Lengerich kann wieder gemahlen werden Von Carsten van Bevern | 05.09.2023, 08:12 Uhr Es dreht sich wieder, das Rad der Ramings Mühle in Lengerich. Elisabeth Kindler, Vorsitzende des Heimatvereins Lengerich, kann Gästen ab sofort wieder die grundlegend sanierte Wassermühle präsentieren. Foto: Carsten van Bevern

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Dieser Kinderliedtitel gilt ab sofort auch wieder für Ramings Mühle in Lengerich. Nach grundlegender Sanierung ist das Dach wieder dicht und das Mühlenrad wieder in Betrieb. Ein Besuch zeigt, was das Denkmal auszeichnet.