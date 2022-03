Für die Anlieger der neuen Baugebiete am Erlenweg soll in Lengerich eine sichere Querung der Frerener Straße eingerichtet und dafür eine Ampel aufgestellt werden. FOTO: Carsten van Bevern Warten auf Tempo 70 Lengerich bekommt an der Frerener Straße eine dritte Ampel Von Carsten van Bevern | 22.03.2022, 07:22 Uhr

Die Anlieger der neuen Baugebiete in Höhe des Erlenwegs in Lengerich wünschen sich eine sichere Möglichkeit, in Richtung Ortsmitte die viel befahrene Frerener Straße zu überqueren. Was ist dafür eine günstige und vor allem sichere Lösung?