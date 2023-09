Photovoltaik, Wärmepumpe und Speicher Im neuen Baugebiet in Lengerich soll Energie vor Ort produziert werden Von Carsten van Bevern | 04.09.2023, 07:51 Uhr Vor allem durch optimal ausgerichtete PV-Anlagen, eine Erdwärmepumpe und einen großzügig dimensionierten zentralen Speicher könnte das neue Baugebiet in Lengerich künftig mit Energie versorgt werden. Symbolfoto: Wikipedia/Pujanak up-down up-down

Dem bundesweiten Trend folgend ist in Lengerich die Nachfrage nach Baugrund zurückgegangen. Es gibt aber noch Bauwillige. So wird am Ortseingang an der L60 derzeit ein neues Baugebiet ausgewiesen. Die Energie für die Siedlung soll überwiegend vor Ort produziert werden.