Der Förderverein Maria Anna Haus Lengerich/Emsland e. V. ist dem Senioren- und Pflegeheim ein starker Partner für mehr Lebensqualität, bspw. mit der Anschaffung eines Snoezelwagens und einer Mobilen Küche. V. l.: Annegret Knue, Lidia Riedel, Sabine Stoll, Ingrid Budde, Mathias Öing und Irmgard Ricke. FOTO: Anne Bremenkamp up-down up-down Demente spüren mehr Appetit Mobile Küche soll bei Senioren in Lengerich Erinnerungen wecken Von Anne Bremenkamp | 09.07.2022, 10:23 Uhr

Den Duft von Bratkartoffeln können Senioren des Maria Anna Hauses in Lengerich dank einer mobilen Küche nun auch direkt am Bett riechen. Ein Förderverein möchte so Erinnerungen wecken und die Lebensqualität der Menschen steigern.