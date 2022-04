FOTO: Carsten van Bevern Flüchtlingscafé zieht aus Lengerich: In die ehemalige Gaststätte Haus Erdmann kommt neues Leben Von Ludger Jungeblut | 07.04.2022, 06:06 Uhr

Der Heimatverein in Lengerich bekommt mehr Platz in der früheren Gaststätte Haus Erdmann. Das wird möglich, weil das dort untergebrachte Flüchtlingscafé ins Sport- und Schützenhaus zieht, sobald es fertig ist. Im neuen Domizil können dann auch Sprachkurse stattfinden. Das Flüchtlingscafé in der Gaststätte war am 31. Dezember 2021 geschlossen worden.