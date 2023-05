Einwohner eines Mehrfamilienhauses in Bawinkel haben am Montagabend die Feuerwehr verständigt, weil es im Gebäude stark nach Rauch roch. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Starken Brandgeruch bemerkt Bewohner rufen Feuerwehr zu Wohnungsbrand in Lingen-Bawinkel Von Hermann Bojer | 16.05.2023, 08:57 Uhr

