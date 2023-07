Langsam aber stetig füllt sich seit Jahren in Lengerich der Gewerbepark Bundeswehrdepot. Nun sollen die Straßen samt Regenwasserkanalisation ausgebaut werden. Archivfoto: Matthias Becker up-down up-down Immer mehr Firmenansiedlungen Lengerich: Neue Straßen für das Gewerbegebiet im ehemaligen Bundeswehrdepot Von Carsten van Bevern | 17.07.2023, 17:36 Uhr

Viele Betriebe haben sich in Lengerich in den vergangenen 15 Jahren an der Landesstraße 60 im Gewerbegebiet im ehemaligen Bundeswehrdepot angesiedelt. Nun investiert die Gemeinde dort viel Geld in neue Straßen und eine Regenwasserkanalisation.