Bereits über 3000 Unterschriften hat die Eltern- und Bürgerinitiative "Nein zur Forensik in Lengerich" gesammelt. Dabei existiert die Gruppe erst seit wenigen Tagen. Die Nachricht, dass Lengerich als ein möglicher Standort für eine Maßregelvollzugsklinik im nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium gehandelt wird, bringt die Gefühle in der Stadt in Wallung. Dass solche Krankenhäuser "mit starken Sicherheitsvorkehrungen", wie Gesundheitsministerin Birgit Fischer erklärt, die Bevölkerung ausreichend vor geistesgestörten Straftätern schützt, will Jens Krause nicht glauben. "Wir lassen es nicht zu, dass die Region zum Testmarkt für psychologische Spielereien wird", sagt der Mitinitiator der Initiative.

Auch der gesamte Stadtrat mit Bürgermeister Friedrich Prigge (CDU) an der Spitze geht auf Konfrontationskurs mit der Grünen-Ministerin in Düsseldorf. Wenn an der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie eine "Forensik" angeschlossen werde, hätte das negative Auswirkungen auf den Einzelhandel und auf die zukünftige Entwicklung des "Gewerbe- und Industriestandortes Lengerich", heißt es in der Resolution. Der Rat befürchtet, dass sogar Schüler zu Schulen in andere Gemeinden abwandern. Prigges Amtskollegen aus Lienen, Ladbergen und Tecklenburg sehen darüber hinaus einen enormen Imageschaden für die Touristikregion Tecklenburger Land. "Es steht die Weiterentwicklung unseres Kneippkurortes auf dem Spiel und somit die Existenz der Betriebe in der Touristikbranche", so Wilfried Brönstrup, Bürgermeister von Tecklenburg. Die Nachbarkommunen aus Niedersachsen, Hagen und Hasbergen, wollen sich allerdings aus der Diskussion heraushalten. "Das ist eine Angelegenheit des Landes Nordhrein-Westfalen", so Hagens Bürgermeister Dieter Eickholt.

Die Äußerungen von einigen Landes- und Kommunalpolitikern seien "reine Spekulation und schüren in unverantwortlicher Weise Ängste in der Bevölkerung", lässt die Gesundheitsministerin aus Düsseldorf unterdessen verlauten. Ihre Pressesprecherin Angelika-Maria Wahrheit bezeichnete die Proteste als "Spielen mit den Gefühlen der Menschen". Auch andere Kommunen, die gerüchteweise als Standort im Gespräch sind, gehen auf die Barrikade. Niemand wolle eine Forensik. Doch die Einrichtungen in Eickel und Düren seien völlig überlastet. Zudem fehlten bis zu 400 Therapieplätze. Wo neue Standorte errichtet würden, werde in den nächsten zwei Wochen entschieden, so die Pressesprecherin. "Wir müssen das Problem lösen. Im Notfall auch gegen den Willen der Kommunen." Von der Drohung lassen sich Krause und seine Bürgerinitiave aber nicht beeindrucken. Am Mittwoch, 22. November, ist eine "Lichterkette gegen eine Forensik" um 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Lengerich geplant.