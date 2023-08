Landjugendfest am Samstag Das hat die Kirmes 2023 in Lengerich zu bieten Von Kerstin Lüken | 31.08.2023, 14:08 Uhr Die Besucher der Kirmes in Lengerich können sich auf Autoscooter, Hummelflug, Kettenkarussell, Entenangeln und vieles mehr freuen. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn up-down up-down

Mit Autoscooter, Karussell und Hummelflug ist die Kirmes 2023 in Lengerich ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Auch die Landjugendfete steigt an dem zweiten September-Wochenende. Was die Kirmes sonst noch zu bieten hat, lesen Sie hier.