Nach 30 Jahren übergibt Paul Koldehoff seine Firma an Mitarbeiter Marco Schulte. FOTO: Sebastian Hamel Vom Mitarbeiter zum Chef Marco Schulte soll 2024 Firma Koldehoff in Langen übernehmen Von Sebastian Hamel | 30.05.2022, 18:26 Uhr

Koldehoff bleibt Koldehoff: Nach drei Jahrzehnten in Führungsverantwortung bei dem Energietechnik-Unternehmen in Langen will Paul Koldehoff seine Firma an Mitarbeiter Marco Schulte übergeben. Die Vorbereitungen laufen.