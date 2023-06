Sozialberatung bietet Renate Kallage nun in Langen. Stephanie Tewes-Ahrnsen von den Maltesern, Bürgermeister Franz Uhlenberg und Marita Schulte von der Genossenschaft Leben in Langen (hinten, von links) freuen sich darüber. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Sozialberaterin neu in Langen Langen hat nun mit Renate Kallage eine Ansprechpartnerin für alle Fälle Von Carsten van Bevern | 28.06.2023, 07:40 Uhr

Den Zusammenhalt im Ort stärken, neue Angebote nicht nur für ältere Bürger entwickeln und Hilfe dort vermitteln, wo sie nötig ist. Mit der Sozialberaterin Renate Kallage gibt es in Langen ein in der Region neues Angebot. Was steckt genau dahinter?