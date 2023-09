Kita St. Marien wird nun renoviert So sieht die neue Kita St. Alexander in Bawinkel aus Von Carsten van Bevern | 21.09.2023, 18:22 Uhr Modern, offen, großzügig dimensioniert und immer ein freier Blick auf das Außengelände: Bawinkel verfügt mit St. Alexander ab sofort über eine zweite Kita. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down

Gut sechs Wochen nach der Eröffnung präsentiert sich die neue Kita St. Alexander in Bawinkel bei einem Tag der offenen Tür. Kaum ist nun Betrieb in der neuen Kita, geht es an der alten Kita St. Marien mit Baumaßnahmen los.