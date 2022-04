Viel gelernt haben die Jungen und Mädchen im Herz-Jesu-Kindergarten Gersten im Rahmen der Projektwoche. Welches Kind hat heute noch die Möglichkeit, den Weg vom Ei über das Küken bis hin zum Huhn oder Hahn praxisnah zu verfolgen? Fotos: Heinz Krüssel FOTO: Archiv Kindergartenkinder in Gersten erlebten die Schöpfungsgeschichte hautnah — Brutmaschine übernahm die Arbeit einer Glucke Ein langer Weg: Vom Ei über das Küken bis zum Huhn Von Heinz Krüssel | 21.04.2011, 14:07 Uhr

Wenn Kinder und Erwachsene an diesen Ostertagen Hühnereier in unterschiedlichen Variationen genießen, haben die Kinder im Herz-Jesu-Kindergarten in Gersten eine ganz andere Beziehung zu den schmackhaften Produkten.