Die traditionsreiche Kirmes in Wettrup ist dabei stets gut besucht, und das trotz der nur 520 Einwohner in der kleinen Gemeinde. So nutzen auch viele ehemalige Wettruper das Kirmeswochenende zu einem Besuch in ihrer alten Heimat. Für die Gäste werden dabei auch in diesem Jahr ein Autoscooter, ein Kinderkarussell und viele weitere Attraktionen bereit stehen.

Auch ein Autoscooter darf - wie schon 2022 - natürlich nicht fehlen. Archivfoto: Gemeinde Wettrup/Daniela Jacob

Am Samstagabend bieten die Gasthäuser Rätker, Schrichte und Struckmann zudem die Gelegenheit zu einem gemütlichen Kneipenbummel. Das Gasthaus Schrichte lädt außerdem ab 19 Uhr und bei 30 Liter Freibier zum Tanz auf dem Saal ein.

Kuchen nach Rezepten aus dem Wettruper Kochbuch

Am Sonntag startet der Kirmestrubel am Platz um 14 Uhr. Zur Kaffeetafel mit selbstgebackenen Kuchen nach Rezepten aus dem Wettruper Kochbuch laden die Gasthäuser Schrichte und Struckmann ein.

Der Frühschoppen am Montag beginnt um 11 Uhr. Zur Stärkung am Mittag bietet das Gasthaus Schrichte Schweinshaxen und Backschinken an (zur besseren Planung wird um Voranmeldung gebeten). Auch eine Fischbude und Imbisswagen werden an den Kirmestagen nicht fehlen.

Ortskern ist an Kirmestagen für Autos tabu

Schausteller, Wirte und die Gemeinde Wettrup freuen sich auch wieder auf viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden. Der Ortskern wird daher an den Festtagen auch nur den Schaustellern und den Feiernden zur Verfügung stehen: So ist der Kirmesplatz an der zentral im Ortskern liegenden Kirchstraße ab Freitag, 22. September, bis zum Dienstag, 26. September, für die Durchfahrt gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.