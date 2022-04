„Öde ist es bei uns ganz und gar nicht. Denn Messdiener sein heißt nicht nur am Altar dienen, sondern auch in einer Gemeinschaft viel erleben. Wir, die jüngsten Messdiener aus Wettrup haben uns vor etwa zwei Jahren entschieden, Messdiener zu werden und wir werden oft gefragt: „Wieso machst Du das?“ Für einige von uns gab es gar keinen Zweifel, ob wir das wollen, weil viele von uns ältere Geschwister haben, die für uns ein Vorbild waren, als sie am Altar vor der ganzen Gemeinde ihren Dienst geleistet haben.

Andere haben erst an den Kennenlernstunden teilgenommen und da war klar „Ja das will ich!“ Wieso? In unseren Kennlernstunden wurde uns von den Gruppenleitern erklärt, was es heißt, ein Mitglied der Messdienergruppe zu sein – denn in Wettrup sind wir Messdiener auch eine Gemeinschaft, wir starten zusammen Aktionen und haben auch Gruppenstunden mit dem Thema „Kirche und mein Dienst“. Diese Dinge nehmen einen genauso großen Teil ein wie das eigentliche Dienen am Altar.

In unseren ersten Gruppenstunden haben wir so gelernt, was man am Altar machen muss und wie wichtig wir für den Priester sind. Außerdem wurde uns erklärt, wie eine Messe aufgebaut ist. Denn wenn man nicht weiß, wie der Messablauf ist, kann man nicht erkennen, wann man seinen Einsatz am Altar hat und die Messe kann nicht ablaufen wie gewohnt. So wurde uns bewusst, dass es eine große Aufgabe ist, für die es immer neue Leute geben muss, die sie übernehmen.

Gemeinschaft ist wichtig

Aber von Anfang an wurde uns auch gezeigt, was wir in der Gemeinschaft erleben können, denn neben den Theoriestunden haben wir Spiele gespielt und wurden auch von den älteren Messdienern herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen. Durch unseren Dienst haben wir neue Freundschaften gewonnen, denn wir sind alle aufeinander angewiesen, wir Kleinen in den ersten Wochen auf die Erfahrenen – und die Älteren können ohne uns den Ablauf nicht wie gewohnt durchziehen. Unsere Einführung war ein kleines Fest in der Kirche nur für uns. Wir haben uns gefreut, dass so viele mit uns gefeiert haben und wir waren stolz, dass wir die wichtigste Rolle übernommen haben.

Direkt in dem Monat danach haben wir gemerkt, was es wirklich heißt, Messdiener zu sein. Wir haben uns oft getroffen, um unsere Erfahrungen auszutauschen und um mit allen Messdienern für besondere Messen zu üben. Aber auch bei diesen Treffen geht es nicht immer nur ernst zu: Entweder wir spielen noch etwas oder es entstehen mal wieder Schnappschüsse in unserem Gemeinschaftsraum, der uns einmal im Monat offen steht. Die Gemeinschaft und die wichtigen Aufgaben von Messdienern sind unsere Gründe, warum wir gesagt haben „Ja, ich werde Messdiener!“.