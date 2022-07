Der 20-jährige Thomas aus Bawinkel leidet an Leukämie. „Nur eine Stammzelltransplantation kann sein Leben retten“, hieß es im Aufruf zur Aktion. Deshalb werde dringend nach einem passenden Spender gesucht. „Wir hoffen, dass unsere Aktion erfolgreich ist und ein Spender gefunden wird“, wünschten Hermann Heitker, Marlies Liesen-Krause und Marita Zumbeel stellvertretend für die vielen Aktiven in der Initiativgruppe.

Diesen Wunsch äußerte auch Schirmherr Landrat Bröring. „Ich habe der Bitte um Unterstützung gerne entsprochen“, betonte Bröring. Er sehe in dem beispielhaften Bürgerengagement in Bawinkel auch einen Zusammenhang zu den Aktivitäten zur ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum.

In dem Zusammenhang dankte der Schirmherr den beiden Bawinkeler Medizinern Dr. Bernd Naarmann und Dr. Bernhard Rensmann, die sich mit ihren Teams zur Blutentnahme zur Verfügung stellten. Zudem waren Mitarbeiter des St.-Bonifatius-Hospitals der Bitte um Unterstützung gefolgt.

„Insgesamt steht eine ganze Dorfgemeinschaft hinter der Aktion“, sah der Landrat auch einen Beweis für seine These: „Unsere Dörfer leben und sind intakt!“ Die große Solidarität zeige ihm einmal mehr, dass man in einer Notsituation besser in einem Dorf wie Bawinkel aufgehoben ist als in einer Großstadt.

Auffallend viele junge Leute ließen sich typisieren, darunter auch Christin Brüning (18), Schülerin aus Lingen-Bramsche. Sie war mit fünf Freundinnen angereist.

36000 Euro bisher

Anerkennung zollte Bürgermeister Adolf Böcker der Initiative. Mit viel Personal sorgten Freundeskreise, Cliquen und Nachbarschaften für einen reibungslosen Ablauf. Zur Stärkung gab es Kuchen und selbst gebackenes Brot, alles Spenden.

Die Aktion „Hilfe für Thomas und andere“ läuft noch ein halbes Jahr. Zahlreiche Vereine, Verbände und Organisationen haben nach Auskunft des Bürgermeisters noch Aktivitäten geplant, um die Finanzierung sicherzustellen. Bisher konnten über 36000 Euro an Spendengelder verbucht werden. Um beispielsweise 1510 Typisierungen zu finanzieren, sind 75500 Euro erforderlich.

Spendenkonto: Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS, Konto: 1102429100; Volksbank Lingen, Bankleitzahl: 26660060.