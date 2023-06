Der Abiturjahrgang 2023 des Gymnasiums Leoninum in Handrup. Foto: Lars Schröer up-down up-down Zeit am Gymnasium ist zu Ende Abi 2023: Das sind die Abiturienten vom Leoninum in Handrup Von Nicole Weymann | 30.06.2023, 12:07 Uhr

Am Gymnasium Leoninum in Handrup wird in diesem Jahr besonders groß das Abitur 2023 gefeiert. Denn: Die Schule entließ ihren bislang größten Jahrgang. Diese Schüler haben ihr Abi-Zeugnis bekommen.