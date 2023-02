Die Flucht der mutmaßlichen Täter endete im Emsland - genauer auf der B402 bei Wettrup. Ein Streifenwagen fuhr gegen einen Baum. Foto: NWM-TV up-down up-down Ein Täter weiterhin flüchtig Geldautomatensprengung: Flucht endet ohne Beute im Emsland Von Harry de Winter | 22.02.2023, 11:07 Uhr | Update vor 1 Std.

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Melle ein Geldautomat gesprengt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten und wurden in Wettrup im Emsland gestoppt. Doch einer der Tatverdächtigen ist weiter auf der Flucht.