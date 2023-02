Die Flucht der mutmaßlichen Täter endete im Emsland - genauer auf der B402 bei Wettrup. Ein Streifenwagen fuhr gegen einen Baum. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahndung mit Großaufgebot Geldautomatensprengung: Flucht der Täter endet im Emsland Von Harry de Winter | 22.02.2023, 11:07 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Melle ein Geldautomat gesprengt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten und wurden in Wettrup im Emsland gestoppt. Doch einer der Tatverdächtigen ist weiter auf der Flucht.