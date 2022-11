Große Teile der Grundschule Gersten stammen aus dem Jahr 1930 und sind sanierungsbedürftig. In einem Klassenraum ist hinter einem Schrank jetzt Schimmel festgestellt worden. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Grundsanierung oder Neubau? Feuchte Wände und Schimmel in der Grundschule Gersten Von Carsten van Bevern | 30.11.2022, 09:26 Uhr

Die Grundschule bildet in Gersten mit Kirche und Kindergarten sowie dem nahen Haus Lindemann die markante Ortsmitte. Die Schulgebäude aus den 1930er-Jahren sind aber in weiten Teilen marode. So muss in einem Klassenraum derzeit Schimmel beseitigt werden.