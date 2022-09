Die Feuerwehr ist in Bawinkel im Einsatz. Foto: dpa up-down up-down Keine Personen im Haus Feuerwehreinsatz in Bawinkel: Dachstuhl brennt Von Thomas Pertz | 22.09.2022, 16:28 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag an der Langener Straße in Bawinkel der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten.