Zu einem Unfall kurz vor Handrup rückte die Polizei am Donnerstagnachmittag aus. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa up-down up-down Zusammenstoß an Kreuzung 29-Jähriger bei Unfall in Handrup verletzt Von Anna Niere | 09.09.2022, 09:51 Uhr

An der Kreuzung der Lengericher Straße zur Dorfstraße in Handrup ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß von zwei Autos gekommen. Dabei ist ein Mann leicht verletzt worden.