Vor allem auf Bargeld hatten es die Täter bei den Einbrüchen in Bawinkel abgesehen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Bargeld und Laptops gestohlen Einbruch in Firma und Grillfleischautomat in Bawinkel Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.04.2023, 10:07 Uhr

Gleich zwei Mal ist es in Bawinkel in der Nacht zu Samstag zu Einbrüchen gekommen. Betroffen war eine Firma an der Straße Mäske und der Grillfleischautomat vom Edeka an der Georg-Müter-Straße. Die Polizei sucht Zeugen.