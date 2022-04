Neu war für uns, dass eine Zeitung in „Bücher“ eingeteilt ist. Wir haben auch gelernt, was Rubriken sind und wie wichtig spannende Überschriften und passende Bilder sind. Und zum Schuljahresabschluss machten wir einen Ausflug in den Bregenbecker Wald und schrieben dazu selbst diesen Text: Als wir nach der Wanderung ankamen, stand dort bereits „die rollende Waldschule“. Das ist ein alter umfunktionierter Bauwagen, in dem sich viele ausgestopfte Wildtiere aus unserer Umgebung befanden. Einige Jäger warteten dort bereits auf uns.Wir erfuhren viel über Bienen, wilde Tiere und Vögel, untersuchten mit Becherlupen Insekten und suchten im Wald nach Fuchsbauten. Hierbei entdeckte ein Mädchen einen Schädel und weitere Knochen. Die Jäger erklärten, dass es sich um einen Rehkitzschädel handelt. Vorsichtig wurde er verpackt und zur Erinnerung mit nach Hause genommen.