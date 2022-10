Sie konzipierten die Ausstellung: Michael Surmann (vorne) sowie Hermann Heitker (links) und Hermann Gebbeken. Foto: Sebastian Hamel up-down up-down Kleinbahn Lingen-Berge-Quakenbrück Trio haucht „Pingel-Anton“ in jahrelanger Arbeit neues Leben ein Von Sebastian Hamel | 30.10.2022, 09:18 Uhr

Lange Zeit lebte der „Pingel Anton“ nur in Erzählungen weiter. Doch ein Trio des Heimatvereins Kirchspiel Bawinkel erinnert nun in einer liebevollen Ausstellung an die Zugverbindung, die für die Menschen der Region so wichtig war.