„Es begann mit dem Jüdischen Friedhof“ lautet der Titel des Buches, welches nun zum 40-jährigen Bestehen des heutigen Forums Juden-Christen im Altkreis Lingen erschienen ist. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down 40 Jahre Forum Juden-Christen Alles begann mit dem Jüdischen Friedhof in Lingen Von Carsten van Bevern | 04.04.2023, 17:03 Uhr

Ende der 1970er-Jahre war der Jüdische Friedhof in Lingen ebenso wie Geschichte und Schicksale der jüdischen Bürger in Stadt und Altkreis nahezu in Vergessenheit geraten. Seit 1983 aber erinnert das heutige Forum Juden-Christen an sie. Nun ist ein Buch über 40 Jahre Erinnerungskultur im südlichen Emsland erschienen.