Brandursache noch unklar Wettrup: 52-jähriger Mann nach Brand in Küche verletzt Von Philip Jesse | 23.06.2023, 11:12 Uhr

In Wettrup kam es am Freitagmorgen zu einem Küchenbrand in einem Haus an der Kirchstraße. Ein 52-jähriger Mann erlitt laut der Feuerwehr eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen, weshalb ein Notarzt per Rettungshubschrauber eingeflogen werden musste.