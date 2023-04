Die Zuwegung zum Saller See am Imbiss wird derzeit erneuert. Die Gastronomie ist aktuell aber verwaist - es wird dringend ein neuer Pächter gesucht. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down See zwischen Lengerich und Freren Neuer Pächter gesucht: Bistro am Saller See ist wieder verwaist Von Carsten van Bevern | 25.04.2023, 18:14 Uhr

Zwischen Lengerich und Freren liegt idyllisch der Saller See. In die Gestaltung des Naherholungsgebietes wird kräftig investiert. Der im nördlichen Bereich am Uferweg gelegene Bistro ist aktuell aber verwaist. Wieder einmal. Es wird dringend ein neuer Pächter gesucht.