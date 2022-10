Am Freitagabend kostete ein Zimmerbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ladbergen einem Mann das Leben. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuer bricht im zweiten Obergeschoss aus Bewohner eines Mehrfamilienhauses stirbt bei Brand in Ladbergen Von Jean-Charles Fays | 29.10.2022, 10:24 Uhr

Ein Mann ist bei einem Zimmerbrand im zweiten Oberschoss eines Mehrfamilienhauses in Ladbergen (Kreis Steinfurt) tödlich verletzt worden. Bei dem Einsatz am Freitagabend gegen 20.55 Uhr konnte die Feuerwehr einen weiteren Bewohner aus dem brennenden Gebäude retten. Er wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.