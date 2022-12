Einsatzkräfte der Feuerwehr untersuchen das Gebäude nach weiteren Glutnestern. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Ursache bislang unklar Bawinkel: Durch Stromaufall im Wohnhaus Brand im Schuppen bemerkt Von Hermann Bojer | 26.12.2022, 09:30 Uhr

Am ersten Weihnachtstag hat in Bawinkel ein Schuppen gebrannt. Bemerkt hat der Besitzer es nur, weil in seinem Wohnhaus der Strom auf einmal ausgefallen ist.