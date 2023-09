Was ein Pferd pro Monat kostet So hat die Bawinklerin Judith Otte einen guten Platz für Goldi gefunden Von Carsten van Bevern | 04.09.2023, 15:44 Uhr Logo NEO Manchmal darf auch Judith Ottes Jack-Russel-Terrier auf Goldi reiten - zur täglichen Arbeit in der Tierarztpraxis kommt er sowieso mit. Foto: Privatsammlung Judith Otte up-down up-down

Judith Otte ist Tierärztin in Lingen. Nicht nur deshalb hat sie sich viele Gedanken gemacht, wo und wie ihr Reitpony Goldi leben soll. Entschieden hat sie sich für den Hof Brentano in Bawinkel. Sie erklärt, worauf sie dabei besonderen Wert gelegt hat und was die Haltung eines Pferdes kostet.