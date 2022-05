Noch ein Bolzplatz, soll auf dem Grundstück am Bramweg bald mit dem Bau der zweiten Kita in Bawinkel begonnen werden. FOTO: Johanna Dust Drei Gruppen für drei Millionen Euro? Bawinkel bekommt ab 1. Juni eine zweite Kita Von Carsten van Bevern | 11.05.2022, 13:15 Uhr

Seit Jahren ist die Kita in Bawinkel voll belegt, ebenso lange wird über einen An- oder einen Neubau diskutiert. Am 1. Juni soll nun am Bramweg mit den Bau einer zweiten Kita begonnen werden. Der erweiterbare Bau soll zunächst Platz für drei Gruppen bieten.