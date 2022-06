Verkehrspolitik war ein beliebtes Thema. „Landkreis baut Unterführung für Karnevalsumzug“, wussten die Kollegen des Bawinkeler Tagesblattes zu vermelden. Und auch der Veranstalter, der Karnevalsclub „De Spaßmakers ut Bawinkel“, hatte sich des Themas angenommen: „Ein B-213-Tunnel müsste her“, forderte er. Hintergrund war eine Auflage des Landkreises, dass die Bundesstraße für den Karnevalszug nur einmal voll gesperrt werden darf. Bei der erforderlichen zweiten Querung müsse an einer Ampel immer Grün abgewartet werden. Das Problem löste die Polizei vor Ort übrigens ganz pragmatisch und sperrte die B 213 kurzerhand trotz Auflage ein zweites Mal.

Die Probleme des Luftverkehrs konnten die freundlichen Beamten jedoch nicht lösen. „Ryanair – Tank leer“, nahm eine Gruppe den irischen Billigflieger aufs Korn. „Unser Treibstoff geht garantiert nicht leer. Wir stürzen erst heute Abend ab“, war auf einem anderen Wagen zu lesen. Der zweite Teil dieses Mottos sollte sich jedoch nicht bewahrheiten. Nach Angaben der Polizei blieb in Bawinkel „alles im friedlichen Rahmen“.

Die im Umzug reichlich vertretenen adretten Stewardessen und feschen Flugkapitäne erwiesen sich nach dem Umzug gemeinsam mit Piraten, Cowboys und Indianern, etlichen amerikanischen Cops sowie vielen Anderen als Karnevalisten in bester Feierlaune. Auf der Zeltfete am Marktplatz „ging die Post ab“. Selbst das ein oder andere Rotkäppchen tanzte mit dem bösen Wolf, ohne das Schlimmeres passierte.

Die KLJB Thuine spielte auf ihrem Wagen eine Hochzeitsgesellschaft im Stress: „Van dage Hochtiet, moan Hahn halen, overmoan noa büln“. Das könnte für die Thuiner bald Wirklichkeit werden. Auf der Karnevalsfete im Zelt machte Jens aus Thuine seiner aus Bottrop stammenden heiß geliebten Steffi einen Heiratsantrag. Ihr strahlendes Gesicht und ein klares „Ja“ ließen die Stimmung nicht nur bei den beiden weiter steigen.

Bester Laune waren auch die Zugmarschälle Georg Dulle und Hubert Schulten sowie „Spaßmakers“-Vorsitzender Otto Giese. „Es ist alles bestens gelaufen“, so Schulten. Die Bawinkeler wollten den Karneval in ihrem Ort sehen. „Es ist gut, dass alle mitmachen“, dankte Schulten nicht nur den Aktiven, sondern auch den Helfern von Feuerwehr und Rotem Kreuz sowie der Polizei, ohne deren Unterstützung der Zug nicht möglich sei. „Wir brauchen allerdings noch Leute, die bei der Organisation aktiv mitarbeiten“, blickte Schulten nach vorne. Denn nach dem Karnevalsumzug ist vor dem Karnevalsumzug. Schließlich soll es auch am Karnevalssamstag, 1. März 2014, wieder durch den Ort schallen: „Bawinkel helau!“

