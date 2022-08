Gerrit Hartholt (links) und Mario Möllering sind startklar: Nach zwei Jahren Coronapause soll es nun wieder auf die Piste gehen. FOTO: Sebastian Hamel up-down up-down Video zeigt Autocross-Perle Mario Möllerings Polo ist wieder bereit fürs Ackerrennen in Bawinkel Von Mike Röser | 24.08.2022, 09:57 Uhr

Monatelang haben sie an ihren Fahrzeugen getüftelt und geschraubt, nun geht es bald wieder auf die Piste: Am 3. September findet in Bawinkel zum zehnten Mal das beliebte Ackerrennen des Clubs MSC Bawinkel statt.