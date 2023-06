Polizei und Rettungskräfte mussten am Dienstagmorgen zur Thuiner Straße in Langen im Emsland ausrücken. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Fahrerin wird verletzt Auto kollidiert auf Thuiner Straße in Langen mit einem Baum Von Daniel Gonzalez-Tepper | 06.06.2023, 07:29 Uhr

Auf der Thuiner Straße in Langen in der Samtgemeinde Lengerich ist am Dienstagmorgen eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Sie stieß gegen einen Baum.