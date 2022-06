In seinem Jahresbericht wies Wehlage auf die Vielzahl der Übungs- und Einsatzstunden hin, beispielsweise beim Schiffsgroßbrand bei der BP-Raffinerie in Holthausen sowie den Spür- und Messeinsatz bei der Firma Meyering in Schepsdorf.

Vertreter mehrerer Firmen sowie Vereine und Verbände hätten sich im Berichtsjahr über die Aufgaben des ABC-Zuges informiert.

Dank galt den Helfern auch für die Beteiligung an der Altkleidersammlung. Es kamen 20,9 Tonnen Altkleider zusammen. Mit dem Erlös könne ein wichtiger Beitrag für die Kostengestaltung geleistet werden.

Dezernent Burgdorf ging auf verschiedene Szenarien ein, die im Ernstfall auf die Mitglieder des ABC-Zuges zukommen und ein hohes Maß an Fachkompetenz erfordern. Das könnte bei schweren Unfällen, bei Großbränden oder besonders auch bei Tierseuchen der Fall sein.

Burgdorf erklärte, dass er einen sehr guten Eindruck vom Engagement der 82 Aktiven und von der Ausbildungsqualität des ABC-Zuges habe. „Es ist beeindruckend, was hier ehrenamtlich geleistet wird.“ Neben den fachlichen Aufgaben als ABC-Zug im gesamten Landkreis Emsland ist die Organisation ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde Bawinkel. Darauf wies Bürgermeister Adolf Böcker hin. Die Truppe um Werner Wehlage setze sich in vielen Bereichen in Bawinkel vorbildlich ein, dankte Böcker.