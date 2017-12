Weihnachtsgeschichte Theatergruppe Handrup zu Besuch bei Plattdeutsch AG der Grundschule

Handrup. Mitglieder der plattdeutschen Theatergruppe der KLJB Handrup haben die Plattdeutsch AG der Grundschule Handrup besucht.

Das hat die Theatergruppe jetzt mitgeteilt. Die Arbeitsgemeinschaft wurde im Sommer ins Leben gerufen und trifft sich seitdem wöchentlich unter Leitung von Hermann-Josef Hanneken. Bei dem Besuch stellten sechs Kinder vor, was sie in der vergangenen Wochen erlernt hatten. Höhepunkt des Besuchs war die Aufführung der Weihnachtsgeschichte in plattdeutscher Sprache, bei der die Schüler ihr ganzes Können stolz präsentierten.

Belohnung

Als kleine Belohnung für die engagierte und freiwillige Teilnahme an der AG überreichte die Theatergruppe den Kindern ein kleines Weihnachtspräsent, welches unter anderem je eine Freikarte für eine der Aufführungen des neuen Stücks „Leive vergäht, Hektar bestäht“ umfasst, das im April aufgeführt wird.

Aufgeführt wird das Stück an folgenden Terminen: Samstag, 21. April 2018, ab 19.30 Uhr (mit Schnitzelbuffet), Sonntag, 22. April 2018, ab 15 Uhr (mit Kaffee und Kuchen), Freitag, 27. April 2018, ab 19.30 Uhr, Samstag, 28. April 2018, ab 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 29. April 2018, ab 18 Uhr. Gutscheine für die Abendaufführungen gibt es bei Laura Feldker 0160/91933327. Die Gutscheine für die Nachmittagsaufführung mit Kaffee und Kuchen sind ausverkauft.