Evangelische Kirche ist geschichtsträchtig Wenn die Glocken in Lengerich läuten

Lengerich. Morgen ist Heiligabend. Von zahlreichen Türmen der Kirchen im südlichen Emsland ertönen die Glocken, um die feierlichen Gottesdienste einzuläuten. So auch in der evangelisch-reformierten Kirche in Lengerich.

„Meine Zeit steht in deinen Händen“, lautet die Inschrift der größten der drei Glocken im Turm der evangelischen Kirche. Einen Durchmesser von 1,43 Meter hat die bronzene Glocke, die 1993 in Gescher gegossen wurde.

Lange Tradition

Zuständig für das Läuten ist Küster Günter Huesmann. In seiner Familie hat die Tätigkeit als Kirchendiener eine lange Tradition. „Mein Vater hat die Glocken noch von Hand mit einem Strick geläutet. 41 Jahre hat er diesen Dienst getan. Und selbst mein Opa war Küster“, erzählt Huesmann.

Erst klein, dann mittelgroß, dann groß

1988 übernahm er die Stelle offiziell. Zwar muss Huesmann im Vergleich zu seinen Vorfahren heute keine Stricke mehr ziehen – die Glocken ertönen jedoch nicht von allein. An einem kleinen Steuerungskasten befinden sich die Knöpfe für die jeweiligen Glocken, die immer in einer bestimmen Reihenfolge erklingen. „Als Erstes wird die kleine, dann die mittelgroße und als Letztes die große Glocke geläutet“, erklärt der Küster. Dazwischen befindet sich jeweils ein zeitlicher Abstand von circa fünf Sekunden.

Ökumenisches Geläut am Samstag

Als Gebetsgeläut schallt der Klang der Lengericher Glocken morgens, mittags und abends zu festen Zeiten. „Besonders schön finde ich das ökumenische Geläut am Samstag“, sagt Lengerichs Pastorin Frauke Schaefer. Dabei erklingen um 16 Uhr zunächst die Glocken der katholischen Kirche. Fünf Minuten später kommt das Geläut der evangelischen Kirche hinzu. Zehn Minuten ertönen die Glocken beider Kirchen zusammen, bis das katholische Glockenspiel um 16.15 Uhr und das evangelische um 16.20 Uhr verstummt.

Das neue Jahr begrüßen

Auch die Taufe, Konfirmation, Trauung sowie Gottesdienste, wie beispielsweise an den Weihnachtstagen, werden von den hallenden Klängen begleitet. Selbst an Silvester – passend um Mitternacht – läutet Huesmann, um das neue Jahr zu begrüßen. An Karfreitag- und Samstag jedoch herrscht völlige Ruhe.

Spenden zum Erhalt der Kirche

Heute wird die Kirche in Zügen immer wieder saniert, renoviert und modernisiert. Als Beispiele sind zwei Freilegungen zu nennen: Zum einen Wandgemälde, die den Passionsweg Christi zeigen, sowie zwei Schallöffnungen im Kirchenturm, die vermutlich 1972 vermauert wurden. Doch es gab auch Zeiten, in denen es der Kirche sehr schlecht ging, macht Schaefer deutlich: „Damit die Kirche erhalten werden konnte, wurden im 19. Jahrhundert Spenden gesammelt.“

Beschädigungen im Krieg

Auch von Kriegsschäden blieb die Kirche nicht verschont. So wurde der Turm 1945 – gegen Ende des Zweiten Weltkrieges – von einer Granate getroffen. Dabei wurde unter anderem ein Jahrhunderte altes Steinkreuz beschädigt, welches in mehreren Teilen in den Kirchturm eingemauert wurde. Anlässlich der letzten großen Umbauphase 1538 wurde es in Gildehaus gemeißelt und galt als Kirchweihkreuz. Wieder zusammengesetzt ist es heute, mit sichtbaren Narben, in einer Nische des Chores zu sehen.

Fünf bis sechs Meter hoher Weihnachtsbaum

Heute – einen Tag vor der Messe zum Heiligen Abend – laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Kirchgänger erwartet auch in diesem Jahr traditionell ein fünf bis sechs Meter hohe Weihnachtsbaum. „Seit einigen Jahren wird uns die Tanne von Familie Rekermann in Langen-Espel gestiftet“, sagt die Pastorin dankbar. Zu einem großen Teil sind es Schaefer und die Küster-Familie, welche alles weihnachtlich herrichten. Doch dies hängen sie nicht an die große Glocke.