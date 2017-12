Bei Hobbygeflügelzüchtern Gerstener Werner Kuper holt das „Triple“

Gersten. Das „Triple“ als höchste Auszeichnung züchterischer Arbeit hat Hobbygeflügelzüchter Werner Kuper aus Gersten im Zuchtjahr 2017 erreicht: Deutscher Meister, Landesverbandsmeister Weser-Ems und Kreismeister des Landkreises Emsland.

Auf verschiedenen großen Ausstellungen hat Kuper seine „Marans Schwarz-Kupfer“ und „Andalusier“ präsentiert. Höchste Auszeichnungen gab es für die Marans, beispielsweise zwei „Blaue Bänder“ bei den Deutschen Meisterschaften in Hannover. Insgesamt hat er im aktuellen Zuchtjahr elf Ehrenbänder und viele Preise eingeheimst. „Die Andalusier waren noch nicht ganz Spitzenklasse, da ist noch ein bisschen züchterische Geduld erforderlich“, schmunzelt Kuper.

Letztlich sind die Erfolge das Ergebnis langjähriger züchterischer Arbeit. „Dazu gehört viel Geduld, gute Kenntnisse der Vererbungslehre, ein gutes Händchen und letztlich auch ein bisschen Glück“, erklärte Kuper in einem Gespräch mit der Redaktion. Er will noch einige Jahre auf hohem Niveau weiterzüchten, so der 70-jährige Rentner. Inzwischen gilt er auf den Schauen als absoluter Fachmann. Sein Rat und seine langjährigen Erfahrungen sind bei Züchterkollegen gefragt.

Kinder gratulieren zuerst

Zu den ersten Gratulanten gehörten jetzt die Kinder des Herz-Jesu-Kindergartens Gersten. „Die Kinder waren am züchterischen Erfolg beteiligt, denn viele der Spitzentiere sind im Kindergarten geschlüpft und von den Kindern begleitet worden“, weist „Kindergartenopa“ Werner Kuper auf eine Besonderheit hin. Seit einigen Jahren hat es sich der Gerstener zur Aufgabe gemacht, den Jungen und Mädchen die Entwicklung der Hühner vom Ei zum Huhn näherzubringen.

Im Frühjahr wird alljährlich im Kindergarten eine Brutmaschine aufgestellt. Die Kinder haben fortan die Aufgabe, die Eier einzulegen und sie während der Brutzeit intensiv zu betreuen. Dabei gilt es, die Aufgaben einer Henne zu übernehmen, beispielsweise das Wenden der Eier dreimal am Tag sowie die Temperatur- und die Feuchtigkeitskontrolle. Besonders spannend ist es, die Entwicklung des Kükens im Ei zu beobachten. Dazu halten die Kinder das Ei gegen eine Lampe und können so sehen, wie sich kleine Adern entwickeln und wie dann das Herz im Ei schlägt.

Nach dem Schlüpfen bleiben die Küken zirka drei Wochen im Käfig im Kindergarten. Die Kinder können das Wachsen verfolgen, bevor der Hühnernachwuchs dann zum gegenüberliegenden Hühnerhof von Werner Kuper neben dem Heimathaus übersiedelt. Dort sind die Kindergartenkinder wieder regelmäßige Gäste, um sich vom weiteren Wachstum „ihrer“ Hühner zu überzeugen. Selbstverständlich freuen sie sich und sind auch ein bisschen stolz, wenn Werner Kuper über erfolgreiche Ergebnisse bei Ausstellungen berichtet.

Stundenlange Beobachtung

Für den Züchter beginnt in diesen Tagen eine spannende und intensive Zeit. Es gilt, die einzelnen Zuchtstämme zusammenzustellen. Stundenlang sitzt der Züchter dann auf einem Stuhl in der Voliere und beobachtet die Tiere, um die Besten für die Zucht auszuwählen. Die überzähligen Hähne und Hennen werden geschlachtet. Aktuell züchtet Kuper mit acht Stämmen. Zu jedem Stamm gehört ein Hahn mit vier bis fünf Hennen. Ab Mitte Januar werden die Bruteier gesammelt und ab Mitte Februar in die Brutmaschine eingelegt. Nach etwa drei Wochen schlüpfen die Küken und der Kreislauf beginnt aufs Neue. Auch wieder in einer Brutmaschine im Kindergarten, verspricht Werner Kuper den Kindern.