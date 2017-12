Weihnachtssterne überarbeitet Adventliches Bawinkel erstrahlt in neuem Glanz

Adventliches Bawinkel erstrahlt in neuem Glanz MEC öffnen

Dank des ehrenamtlichen Engagements einiger Bürger konnten die Bawinkeler Weihnachtssterne von Grund auf saniert werden. Foto: Heinz Krüssel

Bawinkel. Für weihnachtliches Flair sorgen in Bawinkel seit dem vergangenen Wochenende 42 große Weihnachtssterne. Diese sind in den vergangenen Wochen in ehrenamtlicher Arbeit von Grund auf saniert worden.