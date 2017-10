Hülsmanns sind Bürger des Jahres 34 Jahre ehrenamtlichen Küsterdienst in Langen

Langen. Adele und Hubert Hülsmann sind Bürger des Jahres 2017 in der Gemeinde Langen. 34 Jahre haben sie ehrenamtlich das Küsteramt in der katholischen Kirche St. Matthias übernommen.

„34 Jahre habt ihr in diesem Amt alles gegeben. Wir sind euch zu großem Dank verpflichtet“, erklärte Langens Bürgermeister Franz Uhlenberg auf dem schon fast traditionellen Jahresrückblick im Rahmen der dreitägigen Dorfkirmes.

Rund 250 der aktuell gut 1400 Bürger waren dazu am Samstagabend in das Gemeindezentrum gekommen. Das Ehepaar war dabei laut dem Bürgermeister im Zuge des Jahres gleich von mehreren Langenern für den Bürgerpreis vorgeschlagen worden. Im Gemeinderat sei dann die Entscheidung für die Verleihung des Preises gefallen.

122 Oldtimer in Langen

Mit der Vorstellung des neu gewählten Gemeinderates hatten Uhlenberg und sein bewährter Mit-Kommentator Rainer Vehren auch ihren Jahresrückblick begonnen. Für den Bürgermeister war trotz vieler Highlights der 11. Juni der Höhepunkt des Jahres: An diesem Tag konnten die Langener rund um das Gemeindezentrum 122 Oldtimer bestaunen – beim Zwischenstopp der 13. Ems-Hasetal Classic. Vom Goggomobil mit 11 bis zum Sportwagen mit 460 PS reichte die Bandbreite.

Maria Koldehoff: Mit 85 in Rente

Im wirtschaftlichen Bereich freuten sich die Moderatoren über die Neueröffnung der Kleinen Villa für Floristik- und Dekoartikel und das 20-jährige Bestehen von Petra’s Haarmoden. Geschlossen hat allerdings das Haushaltswarengeschäft Koldehoff. „ Mit 85 Jahren darf man aber auch in Rente gehen “, dankte Uhlenberg schmunzelnd der Geschäftsfrau Maria Koldehoff.

Nicht fehlen beim Rückblick durften die 3057 gesammelten Euros bei der Blindensammlung der Feuerwehr, der in Langen angelegte dritte emsländische Schulwald, das Trainingslager der U-19-Damen-Nationalmannschaft der USA, Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, die neue Tribüne auf dem Sportplatz sowie die Deutsche Fußballmeisterschaft durch die Kolpingdamen. „Und bei all dem haben sich wieder viele Langener ehrenamtlich engagiert“, lobten die Moderatoren.

Kinderbuchautorin aus Langen

Weitere Höhepunkte waren zudem viele traditionelle Feste, die Verleihung des Feuerwehrkreuzes in Silber an Andreas Wentker, die Ernennung von Madelina Pipping zur Apfelkönigin in Clusorth-Bramhar sowie die Veröffentlichung des Kinderbuches „Wir feiern ein Fest“ der Langener Autorin Anna Ohmann.