Eigenes Lied für Langener Ortsteil Klein Tirol liegt im Emsland

Langen. Klein-Tirol? Im Emsland? Viele Autofahrer, die auf der Landesstraße 60 zwischen Lingen und Lengerich den Kreisverkehr in Langen durchfahren, haben sich schon diese Frage gestellt. Dort verweist ein Schild auf ein Gewerbegebiet mit diesem Namen. Wie aber kam der Name der Alpenregion ins emsländische Flachland?

Recherchen vor Ort führen schnell zu Gregor Schwerdt. 1950 ist der Tischler mit seinen Eltern nach Klein Tirol gezogen. „Damals gab es hier auch noch keinen Kraftstrom“, erinnert er sich. Aber zum Spielen und um Abenteuer zu erleben war die Landschaft rund um die Bawinkeler Straße einfach ideal. Gab es doch schräg gegenüber dem Elternhaus einen großen und mit zahllosen Kiefern bewachsenen Hügel. „Dort haben wir Jungs gespielt, Eichhörnchen gefangen und – sicher nicht ungefährlich – auch viele Höhlen gebuddelt. Ich erinnere mich noch an so einige Ermahnungen unserer Eltern, dies sein zu lassen“, berichtet er aus seiner Kindheit.

1946 sieben Haushalte

Kurz vor dem Schwerdtschen Umzug nach Klein-Tirol hatte der dort wohnende Otto Burke 1946 auch seine Frau Gerda geheiratet und die schräg gegenüber Schwerdts Elternhaus an der Landesstraße gelegene Gaststätte als jahrzehntelangen Mittelpunkt des kleinen Langener Ortsteils übernommen. Sieben Haushalte zählte Klein-Tirol zu dieser Zeit. Doch wie kam es nun zu diesem Namen?

Nun kommt mit Gerd Schütze einer der maßgeblichen Klein-Tirol-Namensgeber ins Spiel. Der aus Tirol Stammende hatte der Krieg nach Langen verschlagen und nach Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft durfte er nicht wieder zurück in seine Heimat. „Er war sehr musikalisch, spielte Akkordeon und gemeinsam wurde in und bei der Gaststätte oft gemeinsam gesungen. Immer am Sonntagnachmittag gab es dort auch einen Tanztee“, berichtet Schwerdt weiter.

Name für eine Clique

Man sang, spielte Theater und man feierte zusammen, Freundschaften entstanden. So sollte bald ein Name her für die Clique. Aufgrund des damals noch vorhandenen Hügels hinter der Gaststätte habe Schütze laut Gregor Schwerdt gesagt, dass es dort „so schön ist wie in Tirol“. „Und er hat das „Lied der Flachlandtiroler“ gedichtet.“ Der Name Klein-Tirol war damit geboren.

„Keiner hat damals gedacht, dass diese Ecke für immer diesen Namen behält. Die schöne Zeit liegt nun in sehr weiter Ferne, daran zurück denken wir aber noch immer gerne“, sagt Schwerdt.

Hügel und Kneipe sind Geschichte

Den Langener Hügel gibt es inzwischen aber längst nicht mehr. Im Zuge der bis 1973 laufenden und emslandweit ersten großen Flurbereinigung wurde er laut Langens Bürgermeister Franz Uhlenberg abgetragen.

Auch die Gaststätte Burke ist mittlerweile Geschichte. Zunächst fanden dort noch die Versammlungen im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens statt. Auch die immer freitags nach Auszahlung des Gehalts dort stattfindenden Lohntütenbälle sollen legendär gewesen sein.

Auch diese Zeit ging vorbei, Löhne wurden bargeldlos ausgezahlt und die Kneipe schloss. Nach einer zwischenzeitlichen Nutzung als Textilgeschäft wohnen dort nun Flüchtlinge. Aber der Name Klein-Tirol lebt weiter. Und nicht nur als Name auf einem Schild. „Der kleine Ortsteil hat sich gut entwickelt“, erklärt der Bürgermeister. 31 Haushalte und zehn Betriebe gibt es mittlerweile in Klein-Tirol.